Бастующие голливудские режиссеры заключили соглашение с продюссерами

Забастовка сценаристов в Калифорнии. Фото: David McNew/Getty Images

Гильдия режиссеров Америки (DGA) заключила предварительную сделку с Альянсом кино- и телепродюссеров. Этот факт можно считать победой одного из профсоюзов работников киноиндустрии, которые в этом году вышли на забастовки, чтобы добиться пересмотра своих контрактов, передает Bloomberg.

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Предварительное соглашение предусматривает повышение заработной платы на 5% в первый год контракта, на 4% во второй год и на 3,5% в третий год, говорится в заявлении профсоюза DGA. В соглашении также говорится, что генеративный искусственный интеллект не может быть привлечен к работе над сценарием, поскольку технологии не обладают теми же навыками, что и профессиональные кинодеятели.

"Мы заключили поистине историческую сделку. В ходе переговоров мы добились прогресса в отношении заработной платы, вопросов обеспечения безопасности, творческих прав и разнообразия, а также обеспечили необходимую защиту для наших участников от угроз, которые может представлять искусственный интеллект", — говорится в заявлении Джона Эвнета, председателя комитета DGA по переговорам.

Соглашение может стать хорошим знаком для других профсоюзов, которые в течение последних месяцев пытаются добиться защиты своих прав. Так, Гильдия сценаристов Америки, которая представляет интересы более 11 тысяч специалистов, объявила об одной из самых масштабных забастовок. Это побудило крупные кино- и телестудии приостановить производство некоторых фильмов и сериалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2023350-bastuyuschie-gollivudskie-rezhissery-zaklyuchili-soglashenie-s-prodyusserami/