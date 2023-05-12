"Забудь мое имя навсегда": Ольга Бузова резко ответила бывшему мужу, обвинившему ее во лжи

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: t.me/byzovahouse

Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале жестко ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову, который на днях обвинил ее во лжи, передает NUR.KZ.

С момента развода Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым прошло около семи лет, а сам спортсмен более пяти лет в браке со своей третьей женой Анастасией Костенко. Однако пара до сих пор не может забыть былых обид по отношению друг к другу. На днях футболист Дмитрий Тарасов высказался о своем разводе с Ольгой. Как пишет издание Super.ru, футболист сообщил, что устал слушать ложь о себе.

"Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь", - сказал Тарасов.

Ответ Бузовой не заставил себя долго ждать и Ольга жестко отреагировала на высказывание бывшего мужа, написав, чтобы тот забыл ее имя навсегда.

"Устал? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алло, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро "Мало половин" (песня Бузовой - прим.ред) а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив - это воспоминания о бывшей жене", - высказалась она.

Стоит отметить, что для Тарасова брак с Ольгой Бузовой был вторым по счету, который распался после четырех лет совместной жизни. С нынешней супругой спортсмен живет более пяти лет и воспитывает трех детей. Также у Тарасова есть старшая дочь Ангелина от первой жены.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Бузова со сцены унизила бывшего мужа на вручении премии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2020211-zabud-moe-imya-navsegda-olga-buzova-rezko-otvetila-byvshemu-muzhu-obvinivshemu-ee-vo-lzhi/