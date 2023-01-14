Звезду сериала "Кухня" и его жену уволили из театра из-за антивоенной позиции

Дмитрий Назаров. Кадр из видео: instagram.com/dmitry_nazarov_official

Звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова уволили из Московского художественного театра имени Чехова из-за критических высказываний насчет конфликта с Украиной. Также своего места лишилась его жена Ольга Васильева. Информацию РИА Новости подтвердил заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник.

По словам заместителя директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова, у народного артиста России Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

"По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву", - сообщил Вадим Верник.

Дмитрий Назаров более всего стал известен как телеведущий и исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня". В театре он работал с 2003 года.

Напомним, ранее Екатерина Варнава поделилась совместным видео с Иваном Ургантом, который в марте 2022 года уехал в Израиль вместе с семьей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2005361-zvezdu-seriala-kuhnya-i-ego-zhenu-uvolili-iz-teatra-iz-za-antivoennoy-pozitsii/