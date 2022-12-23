Павел Воля в выпуске Comedy Club высмеял фото казахстанки (видео)

Кадр из видео с выпуска шоу: YouTube/Comedy Club

Юморист Павел Воля в рубрике "Женские понты" выпуска Comedy Club высмеял фотографию казахстанки с ее личной страницы в соцсетях. На этот случай обратила внимание как сама девушка, изображенная на снимке, так и телеведущая Ксения Собчак.

Выпуск телепередачи появился на ее официальном YouTube-канале 17 декабря.

В выпуске Павел Воля разбирает различные снимки со страниц соцсетей. И в какой-то момент начинает шутить про девушек, делающих необычные фотографии.

"Есть такой тип женских понтов, когда она такая изящная, такая воздушная, как космос: что-то между мечтой и "долбанько". Типа "а ты догадайся, что я имею в виду".

Она шла, ей понравилась тень от зонта на пешеходном переходе – она щелкнула, выложила, а ты, блин, думай. И у нее все фотки такие: какие-то рассыпанные зерна, пятиугольный карниз, капля пота на собаке", – пошутил комик.

И через некоторое время Воля обращает внимание зрителей на фото девушки на экране.

"У таких девушек, у "летящих", у них если есть фотография в профиле, она всегда выглядит вот так. Эвелина Размытова, Виолетта Нечеткова. Посмотрите на нее: все плывет, все под каким-то странным углом. Так видит мир Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин, российский и украинский рэп-исполнитель – прим. ред.)", – говорит Воля.

Изображенной на снимке девушкой оказалась Балауса Толеген. На своей странице в Instagram девушка возмутилась произошедшим и задалась вопросом, почему Comedy Club и ТНТ использовали снимок без ее разрешения.

Как пишет Telegram-канал Qumash, Толеген узнала о выпуске, получив сообщение от подруги.

"Я бы поняла, если бы купила билет и пошла на это шоу будучи готовой к "прожарке", потому что формат это подразумевает, но это не тот случай", – сказала девушка представителям Telegram-канала.

Также на случай обратила внимание известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

"В одну из категорий попала фотография Балаусы Толеген из Казахстана, сделанная в 2018 году. Она рассказала о ситуации в соцсетях и заявила, что это: а) высмеивание человека; б) нормализация высмеивания человека на многомиллионную аудиторию; в) мизогиния и буллинг. В чем совершенно права", – написала она.

Как отметила журналистка, данный выпуск шоу уже набрал 4,5 млн просмотров.

"Что могу сказать? Это такой синдром Нурлана Сабурова: ***чить тех, кто не сможет тебе ответить. Например, рандомных (случайных – прим. ред.) молоденьких девочек из интернета, когда ты здоровый популярный мужик: от них же не прилетит ни по лицу, ни по репутации", – добавила Собчак.

Момент, обсуждаемый выше, смотреть с 02:46.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2002860-pavel-volya-v-vypuske-comedy-club-vysmeyal-foto-kazahstanki-iz-sotssetey-video/