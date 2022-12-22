"Фу, не стыдно?": брата Айжан Байзаковой отчитали в соцсетях из-за бытовых дел (видео)

Алихан Байзаков. Фото: instagram.com/baizaakov

Алихан Байзаков столкнулся с критикой от подписчиков из-за видео, на котором он пожаловался, что ему приходится возить свои вещи в химчистку. Один из пользователей соцсети заявил, что таких людей называют "бытовыми инвалидами", передает NUR.KZ.

"Всем доброе утро. Короче, обращение к моим женщинам: чтоб вы понимали, вот эти два пакета - это пакеты с вещами, которые я сдаю в химчистку. Просто даже вещи постирать я сдаю в химчистку, это же неправильно, как вы думаете? Все, давайте, я поехал. Видели, сколько вещей уже? Женщины мои не стирают. Целый месяц коплю и разом все сдаю На самом деле я шучу. Я их люблю и не хочу напрягать", - заявил Алихан в Instagram.

Однако в ответ на это получил возмущенное сообщение.

"У тебя, что, рук нет, чтобы сделать это самому? Стиральную машину не умеешь включать? Фу, не стыдно свою маму запрягать стиркой? Бытовой инвалид таких называют. Мужчина должен уметь сам себя покормить, помыть и постирать. И не ждать и вонять ходить или ходить голодным, пока это не сделают за тебя", - отреагировали на его жалобы подписчики.

Блогер показал сообщение в Stories и высказался на эту тему.

"Что-то беспределом попахивает. Что вообще уже погнали, что ли", - прокомментировал это сообщение Алихан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2002533-fu-ne-stydno-brata-ayzhan-bayzakovoy-otchitali-v-sotssetyah-iz-za-bytovyh-del-video/