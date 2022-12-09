"Мне очень жаль": известный итальянский певец отказался выступать на концерте в Бишкеке (видео)

Алессандро Сафина. Фото: instagram.com/alessandrosafinaofficial

Известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина должен был выступить перед поклонниками в Бишкеке 8 декабря. Но перед самым началом концерта был вынужден отказаться выступать, передает Kaktus.media.

Концерт Сафины должен был состояться в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева вместе с симфоническим оркестром театра. Но практически перед самым началом, как рассказали пришедшие на концерт, певец вышел на сцену и заявил, что промоутер не выполнил условия.

"Мне очень жаль. Я сейчас очень злюсь и нервничаю", - высказался по этому поводу Алессандро.

Чтобы сильно не расстраивать поклонников, он исполнил одно из своих произведений. Зал, как отмечается, был полон на 90 процентов, а стоимость билета составила 13 тысяч сомов (71,6 тыс. тенге по текущему курсу).

Очевидцы рассказали, что Сафина отказался выступать, так как организаторы не выполнили условия контракта и не выплатили ему деньги. При этом зал скандировал: "Позор! Позор!", в театр кто-то из зрителей вызвал милицию.

Затем к зрителям вышла одна из организаторов и сообщила о возврате денег за билет.

"Подходите к кассе, сделаем вам возврат. Мне нечего вам сказать. К сожалению, так получилось", - сказала она.

В Instagram "Sold Out Show" сообщили, что деньги за билеты на несостоявшийся концерт вернут всем до 15 декабря.

"Возврат денежных средств мы осуществим 15 декабря. Приходите в кассу театра", - гласит сообщение.

Накануне Алессандро Сафина провел концерты в Астане и Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте певца. Соответствующие фото и видео он опубликовал в своем Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2000886-mne-ochen-zhal-izvestnyy-italyanskiy-pevets-otkazalsya-vystupat-na-kontserte-v-bishkeke-video/