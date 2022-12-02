Аккаунт Канье Уэста в Twitter вновь заблокировали

Канье Уэст. Фото: Saul Loeb / Getty Images

Twitter снова заблокировал аккаунт Канье Уэста - ранее это анонсировал владелец соцсети Илон Маск. В настоящий момент действие учетной записи музыканта приостановлено за нарушения.

Илон Маск в своем отреагировал на жалобы пользователей касательно деятельности Уэста в Twitter.

"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован", — сообщил глава соцсети несколько часов назад.

После аккаунт рэпера забанили - сейчас его страница недоступна.

Аккаунт Канье Уэста. Скриншот: twitter.com

Незадолго до этого, как пишет РИА Новости, в эфире программы InfoWars с участием конспиролога Алекса Джонса Уэст заявил о том, что симпатизирует Адольфу Гитлеру.

"Я также вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: "Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии".

(…) Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир. Особенно Гитлер", — заявил музыкант.

Отмечается, что в последнее время Уэст привлек к себе пристальное внимание прессы своими антисемитскими высказываниями.

Стоит отметить, что доступ к аккаунту музыканту вернули 28 октября этого года, за несколько недель до этого страницу заблокировали из-за антисемитских высказываний Уэста. Многие связывали разблокировку микроблога рэпера со сменой руководства Twitter.

Напомним, в ноябре музыкант заявил о намерении принять участие в президентской гонке 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1999899-akkaunt-kane-uesta-v-twitter-vnov-zablokirovali/