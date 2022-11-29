"Вы были страшным, но выглядели как мужик": Нучи отреагировал на хейт от бывшей клиентки

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нурлан Алимходжаев рассказал, с каким хейтом сталкивается сейчас и столкнулся тогда, когда успех только пришел к нему. Он посетовал на людскую зависть и отметил, что его поддерживали только простые люди, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нучи показал сообщение от пользовательницы соцсети с неприятным содержанием.

"Приходила лет 12 назад на мейк в Астане, вот вы были страшным - черный, толстый, но, по крайней мере, выглядели как мужик. Но сейчас вы п**ец страшный. Бяка, фу", - заявила внезапно женщина.

Нурлан решил высказаться на этот счет.

"Обсудим с вами, что двигало этой барышней, когда она решила зайти ко мне на страницу, о**реть от моих изменений, сравнить себя с собой, как за это время, за эти 12 лет изменилась она не в лучшую сторону и, сцедив яд, выплеснув свою обиду на меня, пойти дальше. Вот что ею двигало? Зависть? Я думаю, что это не только зависть. Мне кажется, это была злость. "Как это так? Это же тот визажист, обрюзгший, толстый, мерзкий, которому я платила деньги, чтобы он меня накрасил. И сейчас он кто и кто я", - предположил блогер мотивы автора сообщения.

Он также вспомнил о том, что произошло, когда к нему когда-то пришел успех.

"Когда я начал подниматься, вы знаете, с чем я столкнулся? Я думал, что меня будут ненавидеть за мой успех простые люди - нет, простые люди меня поддерживали, радовались моим победам вместе со мной. Меня возненавидели те, у кого уже были деньги, статус, популярность.

Когда они начали видеть какого-то визажиста, который их красил за деньги, рядом с собой на мероприятиях, куда они были раньше приглашены, покупая какие-то вещи от брендов, являясь чьими-то супругами, обладая какими-то регалиями, они думали, что это что-то такое... они думали, что это принадлежит только им, а не какой-то прислуге. Они мне говорили откровенно: "Закрой рот, ты прислуга". Были такие персонажи", - рассказал Нучи.

Он подчеркнул, что всего добился сам, и признался, что тогда его розовые очки разбились.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1999317-vy-byli-strashnym-no-vyglyadeli-kak-muzhik-nuchi-otreagiroval-na-heyt-ot-byvshey-klientki/