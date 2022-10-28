"Опасался, что ударит": в СМИ попали показания Витаса о причинах нападения на чиновника

Витас. Фото: instagram.com/vitasroom

Российские СМИ опубликовали показания Витаса о причинах его нападения на чиновника в караоке-баре. Согласно им, певец применил перцовый баллончик из-за опасения, что мужчина его ударит, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как указывается в показаниях, Витас в ночь на 22 октября находился в караоке-клубе с женой и двумя девушками, там же отдыхал мужчина, с которым у него произошел конфликт.

"Он оплатил работу заведения после закрытия, поэтому мы все сидели там даже после 06:00. В определенный момент этот мужчина попросил девушек из моей компании спеть песню, которую он заказал. Получив отказ, он сказал: "Я же оплатил заведение, спойте песню, которую я хочу". Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию.

Он узнал меня и вспомнил, что около десяти лет назад мы вместе пели с ним в этом караоке. Мы сфотографировались и разошлись по своим столам. Чуть позже этот же мужчина стал негативно и пренебрежительно отзываться о моей прическе. Я попытался донести до него, что мы уже урегулировали конфликт. Но ссора стала разрастаться.

Он стал звать на улицу разобраться по-мужски. Оценив наши габариты, я отказался. Конфликт перешел в стадию, где я почувствовал, что он может меня ударить, и применил перцовый баллончик. У меня не было намерения причинить ему вред, я опасался, что он меня ударит. После этого мы с супругой и подругами ушли", - говорится в показаниях.

Между тем, как сообщает тот же Telegram-канал, по мнению адвоката артиста, Витас повел себя достойно.

"Учитывая детали произошедшего, у меня возникает недоумение, с какой целью чиновник (оппонент Витаса) придал огласке этот инцидент. Мы не сомневаемся в том, что именно он слил в СМИ видео с финалом конфликта, не показав, как и из-за чего все началось. Витас повел себя достойно", - заявил адвокат Сергей Жорин.

Отмечается, что артисту грозит до двух лет лишения свободы в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела.

Напомним, ранее пресса сообщила, что певец Витас стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после конфликта в караоке-клубе. Предполагается, что он распылил содержимое газового баллончика в лицо одному из посетителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1994758-opasalsya-chto-udarit-v-smi-popali-pokazaniya-vitasa-o-prichinah-napadeniya-na-chinovnika/