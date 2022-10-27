СМИ: Певец Витас стал фигурантом уголовного дела

Витас. Фото: instagram.com/vitasroom

Российский певец Витас стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после конфликта в караоке-клубе. Предполагается, что он распылил содержимое газового баллончика в лицо одному из посетителей.

Ранее в Telegram-канале "112" распространилась информация, что певец Витас напал на некоего сотрудника Минтруда в московском караоке-баре. Сообщалось, что после словесного конфликта с 38-летним чиновником артист брызнул ему в лицо из газового баллончика.

Сообщалось, что врачи диагностировали у пострадавшего химический ожог первой степени. Мужчина написал заявление в полицию.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении певца Виталия Грачева (настоящее имя Витаса – прим. ред.) зарегистрировали соответствующее уголовное дело. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. Информацию агентству подтвердил адвокат Сергей Жорин.

Издание РБК направило запрос в Главное управление МВД по Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1994602-smi-pevets-vitas-stal-figurantom-ugolovnogo-dela/