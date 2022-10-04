"Я не благотворительный фонд": Мадлен объяснила отказ от участия в сборах для больных

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева пожаловалась на то, что ее телефонный номер "летает" по разным группам. Она заявила, что просьбы помочь нуждающимся "перешли все рамки", передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Мадлен объявила, что больше не участвует в различных сборах с целью помочь больным и нуждающимся людям.

"Ребята, я больше не делаю сборы нуждающимся! Это перешло все рамки, и люди просто трезвонят мне со всех номеров. Я не Аллах и не благотворительный фонд, я одна, и меня не хватит на всех. Прошу больше не писать по этом поводу. Мой номер летает по группам, мне очень неприятно! Это моя личная страница, а не сбор больным людям", - высказалась Мадина.

Story Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990996-ya-ne-blagotvoritelnyy-fond-madlen-obyasnila-otkaz-ot-uchastiya-v-sborah-dlya-bolnyh/