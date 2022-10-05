Ким Кардашьян заплатит штраф за рекламу криптовалюты

Ким Кардашьян. Фото: Evans Vestal Ward/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заплатит 1,26 млн долларов в рамках урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Популярного блогера обвиняют в том, что она продвигала криптовалюту в своем Instagram и не рассказала подписчикам, что ей заплатили за эту рекламу. Это является нарушением законодательства США, передает Bloomberg.

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В официальном заявлении SEC сказано, что Кардашьян получила 250 тысяч долларов за рекламное продвижение цифрового токена в своем блоге. Однако она не рассказала об этом подписчикам. За что и заплатит штраф в размере 1,26 млн долларов.

Кардашьян — не единственная известная персона, которая в последние годы рекламировала различные цифровые активы. То же самое делали Джастин Бибер, Мадонна, Риз Уизерспун и Пэрис Хилтон. В некоторых случаях внимание знаменитостей приводило к резкому росту стоимости криптовалют.

Прецедент, который SEС создал, предъявляя обвинения Ким Кардашьян, демонстрирует, что регулирующие органы пристально следят за всем, что касается цифровых активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990960-kim-kardashyan-zaplatit-shtraf-za-reklamu-kriptovalyuty/