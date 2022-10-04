У Супермамаситы сняли номера с автомобиля за нарушение правил парковки

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева рассказала, что с ее автомобиля сняли номера из-за нарушения правил парковки. Инцидент возмутил Супермамаситу, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Супермамасита рассказала, что произошло. Судя по опубликованному ею видео, блогерша, подходя к своей машине, обнаружила, что с авто сняты госномера.

"Супер! Сняли номера! У меня вопрос: имеет ли право дорожная полиция забирать мои номера? 21-й век, есть фотокамеры, на худой конец можно сфотографировать на телефон и оформить электронный штраф. А что, штраф выписать не судьба? Выпишите штраф и прилепите на мою машину", - возмутилась Алия.

Позже она все-таки выяснила, что забрать номерной знак у нее имели право.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием к официальному представителю полиции Алматы Салтанат Азирбек.

"Гражданка Б. 1988 года рождения была привлечена к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 3 октября текущего года сотрудниками полка патрульной полиции. В частности, ею были нарушены требования статьи 601 части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях - нарушение правил парковки транспортных средств там, где это запрещено дорожным знаком и законодательством", - пояснили в полиции.

Страж порядка также прокомментировала изъятие госномеров у блогерши.

"Согласно статье 797 КоАП РК, в случае, если водитель ТС, нарушивший ПДД, отсутствует на месте, то изъятие государственного регистрационного номерного знака предусмотрено законодательством", - объяснила Салтанат Азирбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990896-u-supermamasity-snyali-nomera-s-avtomobilya-za-narushenie-pravil-parkovki/