Жулдыз Абдукаримова - арендодателям: Разве мы не страна, которая за хлеб не продает свою честь?

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, обратилась к арендодателям квартир, призвав не выгонять соотечественников из съемного жилья и не поднимать цены, передает NUR.KZ.

Свой призыв Жулдыз оставила в Instagram.

"К кому же мы проявляем гостеприимство?! Казахстанцы со вчерашнего дня остались на улице с сумками. Думаете, когда казахстанец, скитающийся на родной земле, отправляется в другую страну, его встречают с распростертыми объятиями и предлагают ему меха?! Какой народ будет уважать казахстанца, которого не уважают дома?! Разве мы не страна, которая за хлеб не продает свою честь?

Какие 5-10 тенге вы заработали, прогнав казахстанцев из-за того, что приехали россияне? Как вы собираетесь тратить заработанный доход на еду? Расстроив семью, которая оказалась на улице посреди ночи, как вы будете тратить свой доход на еду? Кем мы были? Кем мы стали? Говорят, что когда враг наступает, волк тянет за юбку. Давайте будем людьми, которые заботятся о своих соотечественниках, а не волком, который заботится о себе", - написала актриса.

Она призналась, что опасается вовсе не внешней угрозы.

"Боюсь не внешней угрозы, а нас самих. Потому что если нет внутреннего единства, то нас можно победить без всяких усилий. Давайте поделимся хештегом #қазаққазаққақамқорбол и напишем историю о самых добрых арендодателях, которые не выселили жильцов из квартир и не подняли цены", - резюмировала "Миссис Вселенная-2020".

Напомним, ранее блогер Арман Юсупов поведал, что владельцы квартиры, которую он снимает, решили повысить арендную плату сразу на 500 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1989546-zhuldyz-abdukarimova-arendodatelyam-razve-my-ne-strana-kotoraya-za-hleb-ne-prodaet-svoyu-chest/