"Я сам был жертвой домашнего насилия": Нучи рассказал о прошлом своей семьи

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев рассказал, что был свидетелем и жертвой домашнего насилия. Он обратился к тем, кто также страдает от насилия в семье, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нучи рассказал, что посетил выставку, посвященную борьбе с домашним насилием.

"Тяжелая все-таки атмосфера была на выставке, но, тем не менее, мы должны об этом говорить и поддерживать такие мероприятия и жертв насилия! Вы тоже не должны молчать! Если в вашей семье присутствует моральное или физическое насилие, уходите. Спасайтесь и ни в коем случае не молчите, не терпите и не позволяйте себе быть жертвой!" - призвал он.

Блогер раскрыл, что сам столкнулся с домашним насилием.

"Я сам был жертвой домашнего насилия. На моих глазах происходило насилие по отношению к женщине, к моей маме. Я очень хочу, чтобы это искоренилось не только в нашем обществе, но и по всему миру", - заявил Нурлан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1989236-ya-sam-byl-zhertvoy-domashnego-nasiliya-nuchi-rasskazal-o-proshlom-svoey-semi/