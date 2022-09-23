"Очень больно за любимую страну": Ксения Собчак ответила на слухи о своем отъезде в Израиль

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о том, что она со своей семьей уехала в Израиль. Она назвала нынешнее время самым трудным периодом в современной истории России, передает NUR.KZ.

Ранее в соцсетях появились слухи о том, что Ксения и ее муж Константин Богомолов улетели в Израиль после объявления о частичной мобилизации. В своем Instagram Собчак прокомментировала это.

"Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно, как и беременность. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной. Я тут родилась и здесь моя земля. И в горе, и в радости, как говорится.

Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки. Вчера, например, решала вопросы по адвокату для нашего задержанного журналиста. Сегодня отвела сына в школу и заезжала в ресторан проследить, как идет бизнес. Кто меня видел, всем привет", - написала журналистка.

Ксения поделилась чувствами, которые ее обуревают.

"Мне очень больно за свою любимую страну. Мы действительно переживаем сейчас самый трудный период в современной истории. Дай Бог России все это пережить, и чтоб ее не растерзали на части. Всем сил нам", - резюмировала Собчак.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1989214-ochen-bolno-za-lyubimuyu-stranu-kseniya-sobchak-otvetila-na-sluhi-o-svoem-otezde-v-izrail/