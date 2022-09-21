Батыров рассказал о неприятной ситуации с Мусагалиевым, Дороховым и Досмухамедовым

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Казахстанский вайнер Нурлан Батыров высказался о поведении своих коллег, которые отказались фотографироваться с поклонниками. Он напомнил, что звезду делает звездой общество, передает NUR.KZ.

Об одной ситуации из прошлого Батыров рассказал в своем Instagram.

"Одним утром я решил позавтракать в близлежащем ресторане, завтрак был чудесный, и уже при выходе мы заметили, что за одним из столиков сидят ТНТ-шные тузы: Досмухамедов, Мусагалиев и Дорохов. Мы бы прошли мимо них, если бы подруга моей девушки не высказала понятное и предсказуемое желание сфотографироваться.

Тут хочу сделать ремарку: у меня нет своих шоу на ТНТ, и моя популярность в разы меньше, и тем не менее, меня тоже постоянно узнают. Я знаю, что это рядовая просьба, к которой я всегда готов. И я подумал, что мои коллеги эту позицию разделяют", - начал повествование Нурлан.

Однако, по словам блогера, его ожидания не оправдались.

"Мы подошли с просьбой, как начался спич Славы: "Ребят, мы отдыхаем, зачем к нам подходить". Дорохов тоже среагировал моментально: "Нет, фото не будет". И пока мы отходили от категорического отказа, говорящий по телефону Азамат Мусагалиев отложил смартфон и сказал: "Да, ребят, конечно можно". Моментальный Дорохов после очень профессиональной и банально человеческой реакции Азамата тоже подорвался и дружелюбно встал в кадр, будто ничего и не было.

Пока мы в состоянии шока делали снимок, подошел мой друг. Он не видел предыстории, и - опять же, ожидаемо - тоже попросил сняться. На что ему пришлось услышать второй акт выступления Вячеслава Досмухамедова о трудностях звездной жизни и ненависти к процессу фотографирования. Друг не стал дослушивать этот монолог и просто ушел", - поведал вайнер.

Батыров пояснил, что написал эту историю по двум причинам.

"Первая: Слава, мы не просили фотографии с тобой. А вторая, пожалуй, это то, что как свита делает короля, так и звезду делает звездой сообщество. Можно быть человеком слова, как Азамат. А можно с экранов телевизора благодарить своих зрителей за любовь, а на деле отказывать даже в фото.

Так и говорите: своим творческом я тешу свое эго, зарабатываю деньги, а вы, зрители, просто средство моего заработка. Тогда окей. Тогда мы в курсе твоей риторики, и к тебе не подойдем. А то, получается, вроде как артисты дарят радость, а на деле мы, просмотрев фото, даже не захотели выкладывать его в Сеть: зачем лишний раз вспоминать эту ситуацию и расстраиваться", - высказался он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1988815-nurlan-batyrov-rasskazal-o-nepriyatnoy-situatsii-s-musagalievym-dorohovym-i-dosmuhamedovym/