Обнимающиеся в машине Кайрат Нуртас и Торегали Тореали переполошили Казнет (видео)

Кайрат Нуртас и Торегали Тореали. Фото: https://t.me/jexenews

В соцсетях появилось видео с участием Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали, обнимающихся в автомобиле. Бурное проявление дружеских отношений между певцами вызвало недоумение пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали в Telegram-канале Egov.press.

"Город Алматы. Это видео с участием певунов может взбесить Нуртаса Адамбая и министра Даурена Абаева. Торегали, плюющий в рот маленьким детям - опасный человек", - поиронизировал автор ролика.

"Ойбой, что за казахские Басков и Киркоров?" - прокомментировал Telegram-канал JexeNews.

В комментариях к постам пользователи соцсети принялись обсуждать и шутить над поведением героев видео.

"Контент 18+", "Целуется с мужиком. Не заметили? Нет, неправильно, целует мужика. Или это не он?", "Прикалываются, шутят просто", "Что я сейчас вообще посмотрел?", "Не того цвета, что ли?" - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1988692-obnimayuschiesya-v-mashine-kayrat-nurtas-i-toregali-toreali-perepoloshili-kaznet-video/