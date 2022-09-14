Нурлан Батыров возмутился использованием его фото в школьных учебниках без разрешения (фото, видео)

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Казахстанский блогер Нурлан Батыров возмутился использованием без разрешения его фотографии в учебниках по художественному труду для учеников второго класса, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогер показал школьные учебники по художественному труду. На одной из страниц можно увидеть фотографию Нурлана Батырова и Шарипа Серика в национальной одежде.

"Господин Аймагамбетов, подскажите, пожалуйста, на кого в суд подавать за размещение моего изображения в школьном учебнике без моего согласия?" - написал Батыров.

Учебники с фотографией Нурлана Батырова и Шарипа Серика. Скрин: instagram.com/batyroff

Он также подчеркнул, что дело не в том, что его изображение есть в учебниках, а в том, что фото было использовано без его согласия в нарушение норм авторского права.

В издательстве "Алматыкiтап баспасы" прокомментировали ситуацию.

"В ответ на пост блогера Нурлана Батырова о размещении его фотографии в учебнике "Художественный труд" для 2 класса сообщаем, что представители издательства "Алматыкiтап баспасы" встретились с автором поста. Издательство принесло искренние извинения известному актеру, блогеру и вайнеру Нурлану Батырову за размещение его фотографии в национальном костюме в данном учебнике.

Издательство в течение 22 лет разрабатывает учебники для школ и дошкольных организаций образования. Ответственное и серьезное отношение к выпускаемому материалу – отличительная черта нашего издательства. Мы сотрудничаем с известными художниками и фотографами нашей республики: Асылханом Абдраимовым, Максимом Золотухиным, Владиславом Якушкиным, Анваром Мамыраимовым, Рафатом Бегишевым.

Материал данного урока предусматривал по учебной программе знакомство с национальными обрядами, костюмами, традициями казахского народа. Фотографии в красивых национальных костюмах приобщают современных школьников к национальной культуре. Размещенная в учебнике фотография была использована исключительно в учебных целях как качественный материал для занятий", - заявили представители издательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1987763-nurlan-batyrov-vozmutilsya-ispolzovaniem-ego-foto-v-shkolnyh-uchebnikah-bez-razresheniya-foto-video/