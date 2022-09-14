Лобода из-за ошибки в билетах отменила концерты в Германии, устроенные в поддержку Украины

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода заявила об отмене концертов в Германии. Артистка обнаружила, что при печати билетов на концерты организаторы указали в качестве медиапартнера российский Первый канал, передает NUR.KZ.

Лобода планировала выступить с концертом в поддержку Украины. Однако в своем Instagram сообщила о срыве планов и его причине.

"Друзья! Поклонники только что прислали видео приобретенных билетов на мои концерты в Германии в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. К своему ужасу я обнаружила, что билеты распечатаны на бланках, где неправильно именуется мое шоу и указан медиапартнером Первый канал, что не соответствует действительности!" - заявила певица.

Она подчеркнула, что ответственность за печать билетов лежит полностью на организаторах.

"Поэтому мы с командой приняли решение перенести тур по Германии, пока все до единого билеты не будут заменены. Приношу свои извинения поклонникам. Обещаю, мы обязательно увидимся совсем скоро в городах Германии на моих шоу в поддержку Украины", - резюмировала Светлана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1987673-loboda-iz-za-oshibki-v-biletah-otmenila-kontserty-v-germanii-ustroennye-v-podderzhku-ukrainy/