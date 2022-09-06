"Идеальная девушка": фанаты забросали комплиментами Бузову в узком топе и мини-юбке (фото)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова резко осадила тех, кто дает ей непрошеные советы. Она также выложила порцию новых снимков, получив комплименты от фанатов, передает NUR.KZ.

"В последнее время слышу и читаю столько разных советов. О том, как мне жить, какие фото выставлять, и что мне делать. Хочу сказать один раз и для всех советчиков: свой совет сама себе посоветуй. Сегодня у меня жизнь в розовых очках. И поверьте, лучше меня никто не знает ни меня, ни мою удивительную жизнь, ни что и когда мне делать", - заявила Ольга в своем Instagram, выложив фото, на котором она позирует в узком топе и ультракороткой юбке.

"Образы все прекрасны, хорошего тебе отдыха, Оля", "Как можно выбрать лучший кадр, если на каждом идеальная девушка?", "Ну просто barbie girl", "Прям как Джей Ло", "Оля, ты идеальна", - восхитились ее фотографиями поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1986443-idealnaya-devushka-fanaty-zabrosali-komplimentami-buzovu-v-uzkom-tope-i-mini-yubke-foto/