Нучи: Меня все детство пытались растлить и даже похитить

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев высказался о своей сексуальности и упомянул, как в детстве его пытались растлить и похитить, передает NUR.KZ.

Такую тему Нучи поднял в своем Instagram.

"Я отказался от секси-фоток, но не от своей сексуальности. Она сейчас, наоборот, набирает обороты. Раньше я думал, что моя сексуальность утрирована, что я ее изображаю, а на самом деле я чуть ли не асексуален. А недавно понял: нет, я секс-бомба. Не просто так ведь меня все детство пытались растлить и даже похитить", - заявил он.

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

По словам блогера, у него была сложная жизнь.

"Невероятно сложно. Как только не потаскало. Были и ночи на автовокзале, и пустой холодильник, и отчаянье, и безысходность. Все было. И сейчас, когда вспоминаю, думаю, что второй раз повторить пройденный путь уже не смогу", - высказался Нучи.

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1981672-nuchi-menya-vse-detstvo-pytalis-rastlit-i-dazhe-pohitit/