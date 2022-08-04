Полеты по 20 минут: Тейлор Свифт и других звезд обвинили в нанесении вреда экологии

Иллюстративное фото: pexels.com

Певицу Тейлор Свифт, блогера Кайли Дженнер, рэпера Дрейка и других знаменитостей обвинили в том, что они наносят непоправимый вред окружающей среде полетами на частных самолетах. По словам аналитиков, продолжительность полетов многих звезд на частных джетах не превышает 20 минут, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Анализ данных о полетах, проведенный британским агентством по устойчивому маркетингу Yard, показал, что многие знаменитости часто совершают краткосрочные полеты на частных самолетах. Продолжительность полетов не превышает 20, а иногда и 15 минут. Однако за один такой полет самолет выбрасывает огромное количество углекислого газа в атмосферу.

Авторы исследования использовали данные популярного блога в Twitter Celebrity Jets, который отслеживает перемещения популярных личностей в воздушном пространстве. В отчете говорится, что самолеты знаменитостей выбрасывают в среднем более 3376 метрических тонн CO2. Это в 480 раз больше, чем годовой выброс CO2, который осуществляет обычный житель Земли.

Самолет певицы Тейлор Свифт назван "главным загрязнителем атмосферы в 2022 году". С января этот самолет совершил 170 полетов с общим объемом выбросов более 8 293 метрических тонн. Представитель певицы заявил, что этот самолет регулярно сдается в аренду другим людям, поэтому нельзя приписывать все эти поездки самой Тейлор.

Специалисты из Yard отмечают, что список "не является окончательным" и "нет возможности определить, были ли эти знаменитости на всех зарегистрированных рейсах". Но авторы исследования также подчеркивают, что цель этого отчета — "привлечь внимание к разрушительному воздействию, которое частные самолеты оказывают на окружающую среду".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1981522-polety-po-20-minut-teylor-svift-i-drugih-zvezd-obvinili-v-nanesenii-vreda-ekologii/