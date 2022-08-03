"Это прям бич нашего народа": Нучи о денежной помощи родным в ущерб себе

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нурлан Алимходжаев высказался о финансовой помощи родственникам в ущерб себе. Он привел в пример ведро с крабами и дал подписчикам совет вкладываться в первую очередь в себя, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Нучи в Instagram признался, что хочет быть как он, однако родные требуют денег и ему приходится все средства отправлять на помощь им.

"Запомните! Пока вы сами не добьетесь успеха, богатства и так далее, ни о какой финансовой помощи родственникам речи быть не может. Так и передайте! Это прям бич нашего народа!

Знаете, что такое "менталитет краба"? Если опустить крабов в ведро с водой, то они захотят вылезти наружу, правда, у них это не получится, так как если краб попытается выползти из ведра, то другие сразу же схватятся за него и не дадут выбраться. Но если в ведре будет одни краб, то велика вероятность, что он выберется наружу", - ответил на это блогер.

Нурлан высказался о том, кем приходится работать людям, которые, еще не достигнув успеха, вынуждены отдавать средства родным.

"Потом наши ребята всю жизнь мыкаются от бармена до водителя такси, ибо родня не дала подняться. Все, что вы сейчас зарабатываете, вы должны инвестировать только в себя в свое образование, улучшение качества своей жизни", - заявил Нучи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1981459-eto-pryam-bich-nashego-naroda-nuchi-o-denezhnoy-pomoschi-rodnym-v-uscherb-sebe/