Рики Мартин выиграл суд по обвинению его в инцесте с племянником

Рики Мартин. Фото: instagram.com/ricky_martin

Известный 50-летний певец Рики Мартин выиграл дело, в котором его обвиняли в инцесте с племянником. Подавший в суд родственник артиста решил отозвать свой иск.

Ранее Деннис Ядиэль Санчес, племянник Рики Мартина, обвинил того в инцесте, заявив, что интимная связь между ними продолжалась в течение семи месяцев, сообщает TMZ. Деннис также сказал, что после тех отношений Мартин продолжал преследовать его.

Рики решительно опроверг все обвинения, заявив, что у него никогда не было сексуальных отношений с этим мужчиной. Юристы певца заявили, что его племянник страдает психическими проблемами.

В конечном счете 21-летний парень отозвал свои обвинения против дяди.

"Обвинитель подтвердил суду, что его решение о прекращении дела было только его личным, без какого-либо внешнего влияния или давления. Это просто проблемный человек, выдвинувший ложные обвинения, но не имевший абсолютно никаких оснований для этого. Мы рады, что наш клиент увидел, как справедливость была восстановлена, и теперь может двигаться вперед в своей жизни и карьере", - пояснили адвокаты Рики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1979697-riki-martin-vyigral-sud-po-obvineniyu-ego-v-intseste-s-plemyannikom/