"Что значит —Аллочку верните? Она что, шифоньер?": Максим Галкин поругался с подписчиками

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин, проживающий с семьей в Израиле, анонсировал свой тур по США, после чего пользователи соцсети потребовали у него "вернуть" Аллу Пугачеву на родину. В ответ юморист резко высказался на этот счет, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Галкин рассказал, когда пройдет его большой концертный тур по США - почти весь март следующего года шоумен будет на гастролях.

В комментариях одна из подписчиков потребовала у Галкина "вернуть" Пугачеву.

"Вы, Максим, выступайте где хотите и как хотите, но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь что? Алла Борисовна, я уверена, очень хочет домой с детьми", - заявила пользовательница соцсети.

Шоумен молчать на это не стал.

"Что значит "Аллочку верните"? Она что, шифоньер?" - возмутился Галкин.

Story Максима Галкина. Скрин: instagram.com/maxgalkinru

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1979565-chto-znachit-allochku-vernite-ona-chto-shifoner-maksim-galkin-porugalsya-s-podpischikami/