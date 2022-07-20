"Проще обвинить женщину в том, что она с кем-то переспала": Айжан Байзакова о зависти мужчин

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала, что пишут ей незнакомые мужчины в сообщениях. По словам актрисы, из зависти люди обвиняют ее в разных непристойностях, пытаясь принизить ее, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогерша порассуждала на тему успеха и зависти.

"Кто становится успешным? Тот, кого мотивирует чужая успешность, а не заставляет завидовать. Зависть будет топить вас еще больше на дно. А что происходит сейчас? Я читаю директ и что я вижу? Пишут мужики, ко всему прочему.

Мне даже пишут, что дом, в котором живу, арендован. "На чьи деньги полетела на Мальдивы? Машина не твоя, ты взяла напрокат". Вся такая ахинея приходит в основном от мужчин. Это, наверное, новый уровень, когда тебе начинают завидовать мужчины. А почему они это делают? Потому что у тебя есть все то, чего у них нет, и то, о чем они мечтали. Вот и все", - заявила Айжан.

Инстадива добавила, что женщины привыкли к зависти, исходящей от других женщин.

"Но в нынешнее время это не так. Мужчин распирает, они не могут свыкнуться с тем, что женщина может заработать сама себе на машину, на дом. Их от этого распирает, они не хотят этого принимать. Им проще обвинить женщину в том, что она с кем-то переспала. Так же легче живется", - уверена Байзакова.

Актриса обратилась к мужской части своей аудитории.

"И чтобы женщины совсем не сбили с ног мужчин, я хочу обратиться к мужчинам. Я на самом деле уважаю мужчин. Я хочу обратиться к другим мужчинам, что вот вы сейчас видите, что женщины уже встают на ваш уровень, могут быть самостоятельными, заработать себе.

Вы не должны пытаться самоутвердиться на том, что вы их унижаете, вы должны становиться в 10 раз лучше. Лучше не на том, что вы их унижаете, а зарабатывать больше, мотивироваться быть еще лучше, вот и все. А пытаться кого-то принизить и говорить, что кто-то с кем-то перестал, вы лучше не станете, вас собьют с ног", - высказалась знаменитость.

Байзакова отметила, что не хочет кого-либо злить тем, что она смогла, и вызывать зависть.

"Я хочу, чтобы вы были мотивированны, понимали, что все возможно в жизни. И не обязательно под кого-то стелиться. Если вы научитесь принимать это, видеть в этом другой смысл, я вам клянусь, у вас будет в 10 раз больше", - резюмировала Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1979366-prosche-obvinit-zhenschinu-v-tom-chto-ona-s-kem-to-perespala-ayzhan-bayzakova-o-zavisti-muzhchin/