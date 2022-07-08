"Это будущее быдло": актриса из Актау отчитала родителей избалованных детей

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова резко высказалась о детях, ведущих себя на публике невоспитанно. Она отчитала родителей, попустительствующих своим наследникам в таких случаях, передает NUR.KZ.

"Избалованные, невоспитанные дети - это будущее быдло. Меня в детстве муштровали, чтобы я в обществе вела себя спокойно, нам нельзя было ни в самолете кричать, ни на пляже бегать рядом со взрослыми, чтобы их песком не обсыпать, нигде. Только в "детских" местах и дома. А когда мамаши потакают или делают вид, что это не их "дьяволенок", это разложение будущего поколения", - высказалась актриса в своем Telegram-канале.

Она затронула тему поведения детей в самолете.

"Если ты считаешь, что твоя девятилетняя дочь может во все горло орать и петь в самолете на всю громкость, оплачивай частный самолет и делай там что хочешь.

Опять же, я не говорю о детях до года. Им не обьяснить особо и у них куча дискомфорта в самолете может быть от закладывания ушей до коликов. А дальше все зависит от воспитания. Дети - это будущие взрослые, и от родителей зависит, кого они подарят нашему обществу. Быдло или воспитанных, умных людей", - резюмировала Наталья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1977631-eto-buduschee-bydlo-aktrisa-iz-aktau-otchitala-roditeley-izbalovannyh-detey/