"Тоже детдомовец, тоже ошеломляющая карьера": Даню Милохина сравнили с Юрием Шатуновым

Фото: Instagram/danya_milokhin

Телеведущая Анна Монгайт сравнила тиктокера Даню Милохина с покойным певцом Юрием Шатуновым. Журналистка отметила, что они оба выросли в детдоме и имеют многомиллионную армию поклонников, передает NUR.KZ.

Такое сравнение Монгайт привела в своем Telegram-канале.

"Умер лидер "Ласкового мая Юра Шатунов" - Даня Милохин восьмидесятых. Тоже детдомовец, тоже ошеломляющая карьера с многомиллионной аудиторией и шальными деньгами, тоже дикий успех у девочек. Мог бы умереть в 27, если бы был рок-звездой. Дотянул до 49 вечным героем дискотеки восьмидесятых", - написала она.

Позже она дополнила свои рассуждения на эту тему еще одним постом.

"Тут внезапно Даня Милохин ответил на коротенький некролог, адресованный покойному Юре Шатунову, который я тиснула в "телеге". Сравнение Юры 80-90-ых с современным Даней порвало поклонниц Юры на лепестки белых роз. Как же, великий Юра и никчемный Даня, как можно сравнивать великое и ничтожное.

Как выяснилось, сам Даня считает иначе: "Журналистка Анна Монгайт назвала меня современным Юрой Шатуновым. Что за ***?! Я жил, жив, и буду жить! И мои фанатовки и фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это может и чересчур. Мне до него как до Геленджика. Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном", - написала телеведущая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1976493-tozhe-detdomovets-tozhe-oshelomlyayuschaya-karera-danyu-milohina-sravnili-s-yuriem-shatunovym/