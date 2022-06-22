"Брежневу можно, а нам с Настюшкой нельзя": Собчак возмутилась запретом видео ее поцелуя с Ивлеевой

Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Ксения Собчак прокомментировала решение суда о запрете видео, на котором запечатлен ее поцелуй с Настей Ивлеевой. Она возмутилась, что запрета на изображение известного братского поцелуя Брежнева с Хонеккером нет, а их с Ивлеевой поцелуй оказался вне закона, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно, что суд в Москве запретил видео с поцелуем Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой. Скандальный видеоролик сочли пропагандой нетрадиционных отношений.

Свою реакцию на этот счет Собчак обнародовала в Instagram.

"Такая реакция, этот запрет - это, конечно, классический русский дуализм. Брежневу можно, а нам с Настюшкой нельзя. Думали ли мы с тобой, Настя, когда веселились на твоем шоу, что всего через несколько месяцев мы окажемся вне закона", - написала Ксения.

Она также высказалась по поводу "культуры поцелуя", существовавшей в разные времена у разных народов.

"Кстати, культура поцелуя была сильно развита у советской номенклатуры (интересно, как сейчас детям объясняют поцелуй Брежнева и Хонеккера, или эту часть учителя по истории опускают?), а также у отдельных народов, и актуальна до сих пор. Но, конечно, именно поцелуй Собчак и Ивлеевой вызывает трепет и нездоровое зацикливание.

У меня, кстати, много друзей разных сексуальных ориентаций, но в моем круге общения никому в голову не придет делить людей по этой или там по национальной принадлежности. Вообще не встает никогда вопросов: гей или нет, узбек или еврей, но у наших чиновников ЛГБТ вызывает прямо болезненный латентный интерес", - возмутилась Собчак.

Телеведущая упомянула психологический термин "внутренний запрет", употребляемый в случаях, когда человек боится себе что-то разрешить из страха оказаться плохим.

"В старом добром фильме “10 причин моей ненависти” с Хитом Леджером была такая фраза: "Никакой выпивки, наркотиков, поцелуев, татуировок, пирсинга, никаких ритуальных жертвоприношений. О Боже, я подаю им идеи". В чем, интересно, меня обвинят в следующий раз?" - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1975158-brezhnevu-mozhno-a-nam-s-nastyushkoy-nelzya-sobchak-vozmutilas-zapretom-video-ee-potseluya-s-ivleevoy/