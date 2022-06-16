"Прекратите разбрасывать мусор!": Асель Сагатова обратилась к отдыхающим в горах Алматы

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Актриса Асель Сагатова обратилась к тем, кто любит отдыхать в алматинских горах. Она призвала людей прекратить разбрасывать мусор и травить себя этим, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель опубликовала собственное фото, сделанное в горах.

"Друзья, все мы любим наши горы, любуемся ими, восхищаемся, хотим жить в красоте, дышать чистым воздухом, пить чистую воду, прогуливаться по улицам, утопающим в зелени, чтобы дети росли здоровыми и без всяких аллергий и так далее и тому подобное. Но что мы делаем для этого?! Элементарно прекратите разбрасывать мусор! Как неприятно наблюдать за свинством людей в горах! Сами себя травите! Давайте будем вместе заботиться о природе, ведь она так щедро наградила нас красотой!" - призвала актриса.

Поклонники Асель поддержали ее слова.

"Согласна с тобой, Аселечка! Мусор сам себя не уберет. Люди, не разбрасывайте, пожалуйста, мусор за собой!", "Не говорите, а отдыхать все же любят!", "Да, правильно говоришь", "Конечно, неприятно, когда везде мусор. Согласен с вами", "Не говорите, а отдыхать все же любят!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1974389-prekratite-razbrasyvat-musor-asel-sagatova-obratilas-k-otdyhayuschim-v-gorah-almaty/