Желающие попасть на бесплатный концерт выламывали двери в Шымкенте (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/ztb_qaz

Желающие попасть на бесплатный концерт в Шымкенте устроили давку и выламывали двери. Инцидент прокомментировали в городском управлении культуры, передает Otyrar.kz.

Концерт Ziruza и популярного блогера SADRADDIN пришлось отменить в Шымкенте из-за большого количества зрителей.

Люди устроили давку у входа в Туркестан сарайы, выламывали двери и пытались прорваться в здание. Происходящее очевидцы сняли на видео.

В управлении культуры Шымкента рассказали, что благотворительный концерт должен был состояться 12 июня на площади "Наурыз", но организатор не согласовал его проведение с акиматом.

В итоге благотворительный фонд MEYIRIMDI ASYLADAM в тот же день заключил договор с Туркестан сарайы о проведении концерта в 19.00 часов.

За час до бесплатного мероприятия у входа во дворец уже собралось более 2,5 тысяч человек.

"Дворец культуры "Туркестан" рассчитан на 1300 мест. В связи с этим в 19.00 часов зал был заполнен. После этого аким Каратауского района и сотрудники полиции провели разъяснительную работу с организаторами по обеспечению общественной безопасности. В итоге организаторы решили не проводить концерт. Это решение было объявлено зрителям в 20.00″, - пояснила пресс-секретарь ведомства Макпал Сауранбекова.

Сейчас правоохранители проводят работу по привлечению организаторов к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1973895-zhelayuschie-popast-na-besplatnyy-kontsert-ustroili-davku-i-vylamyvali-dveri-v-shymkente/