"Дорогу молодым!": Мадлен обратилась к дамам, называющих девушек эскортницами

Story Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадилиева рассказала о неприятном случае, свидетелем которого она стала. Мадлен также обратилась к женщинам, позволяющим себе оскорблять более молодых девушек, передает NUR.KZ.

Мадину, по ее словам, возмутила ситуация, сложившаяся на одном из мероприятий, где она присутствовала. О произошедшем инстадива рассказала в Instagram.

"Недавно был неприятный случай. Я не беру ничего на свой счет, но было неприятно за гостей одного из шумных мероприятий. Когда женщины богатых мужей пожилого возраста нелестно отзываются о незнакомых девушках, называя их эскортом и говорят, что за одним столом они сидеть не будут, не их уровень. Не нужно сидеть за одним столом, а вот на пенсию уже пора. Дорогу молодым! Возраст берет свое, думаю, лучше заняться внуками и косметологией. А не на девок молодых, богатых и красивых плеваться!" - заявила Мадлен.

Story Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша также подчеркнула, что она сама, несмотря на довольной молодой возраст, смогла прекрасно обеспечить себе комфортную жизнь.

"Мне 23 года, и я свою жизнь поставила так, что обеспеченный муж будет лишь приятным бонусом, но не становлением моей личности. А мне всего 23", - высказалась Мадина Мамадалиева.

Story Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1973874-dorogu-molodym-madlen-obratilas-k-damam-obzyvayuschih-devushek-eskortnitsami/