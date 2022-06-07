Анфиса Чехова ответила хейтерам, осудившим ее за поцелуй в губы с 10-летним сыном (видео)

Анфиса Чехова с сыном Соломоном. Кадр видео: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова опубликовала видео, на котором целует в губы своего десятилетнего сына. В результате шквал осуждения за это проявление нежности к мальчику оказался настолько велик, что телеведущей пришлось закрыть комментарии под постом. Она также отчитала хейтеров за возмущенные комментарии, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Анфиса показала, как целует Соломона в губы, а затем сбрасывает его в бассейн, находящийся посреди места обитания диких животных. Телеведущая призналась, что для красивого кадра им пришлось повторить эти действия не менее 50 раз.

"А вы знали, что Бали может быть таким? Мы с Соликом, Эдуардом, персоналом отеля, зебрами, буйволами и - где-то там на очень заднем плане - носорогами старались снять для вас этот рилз. Дублей было запорото 50, не меньше. То зебры разбегались, то "айфон" от воды глючил, то поцелуй не удавался, то сына утопить не получалось", - рассказала Чехова.

Однако, как дала понять, сама телеведущая, реакция пользователей соцсети на ее поцелуй с сыном оказалась настолько бурной и возмущенной, что ей пришлось закрыть комментарии к видео. Подписчики посчитали, что Анфисе не следует целовать своего уже подросшего сына в губы.

Телеведущая ответила им в Stories.

"С какой стати вы считаете, что можете заходить ко мне на странице и поливать меня г***ищем? С какой стати вы, идеальные люди, позволяете себе просто так прийти и обматерить человека? С какой стати сейчас в мире все считают это нормальным и возможным? Просто отписывайтесь и исчезайте из моего Инстаграма все возмущенные тем, что я целую сына в губы. Целовала, целую и буду целовать. Это мой любимый ребенок. Я очень сожалею, что вас в детстве недолюбили, недоцеловали родители. Но вот исправить я это уже никак не могу. Просто сострадаю вам", - осадила она хейтеров.

Чехова заявила, что теперь ей стало понятно "все о природе хейта и троллинга".

"Людям без разницы, на какую тему извергать из себя г**но: прививки, национальные конфликты, поцелуй с ребенком. Просто если внутренний горшочек переполнен, его надо куда-то излить", - написала Анфиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1972930-anfisa-chehova-otvetila-heyteram-osudivshim-ee-za-potseluy-v-guby-s-10-letnim-synom-video/