"Никогда не буду мириться с хамством": Карина Сыздыкова рассказала о хейте от подписчиков (видео)

Карина Сыздыкова. Фото: instagram.com/karisha.syzdykova

Казахстанская блогерша Карина Сыздыкова рассказала, как порой становится жертвой хейта от подписчиков. Поведав об этих неприятных случаях, она призвала поклонниц не позволять другим хамить себе, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Карина вспомнила о двух ситуациях, из-за которых получила упреки от подписчиков.

"Всех своих подписчиц, с кем я близко общаюсь, а их очень много, я знаю по аватаркам. А есть такие люди, которые просто увидели Каришу и захотели пообщаться, а на меня даже не подписаны или вообще не знают, какой я человек. Один случай был после того, как мы похоронили папу, и я сидела со своей подругой. Ко мне подошла девушка: "Здравствуйте, вы же Кариша? Можно сфотографироваться?". И я в первый раз за время своего блога сказала: "Я сейчас не хочу, извините". Она цокнула и ушла.

Я про себя думаю: если б человек знал и смотрел меня, он бы знал, какой период у меня в жизни происходит, и он бы просто ко мне не подошел или подошел бы и какие-то соболезнования мне выразил", - рассказала блогерша.

Второй случай произошел, когда звезда соцсетей провожала тетю на самолет, которую не хотели пускать на рейс из-за отсутствия ПЦР-теста, несмотря на наличие паспорта вакцинации.

"У нас была стрессовая ситуация. Тетю я не смогла посадить на рейс. Я носилась в аэропорту и еще старалась делать вид, что все нормально, чтобы тетя переживала. У меня реально был такой стресс и со мной поздоровалась моя подписчица, я ответила.

А потом она мне написала сообщение: "Кариша, вы мне так нравились, я вас смотрела, недавно вас увидела в аэропорту Анталии, поздоровалась с вами, а вы так нехотя мне ответили, что мой супруг даже сказал: "Какая она неприятная, оказывается". И я начала оправдывать вас, что, возможно, просто мы были не вовремя, но было так неприятно". Меня очень сильно это возмутило", - поделилась Карина.

Блогерша напомнила, что она не обязана нравиться мужьям своих подписчиц, и заявила, что не нужно ее оправдывать перед ними.

"Я никогда не буду мириться с хамством людей. Границы должны быть всегда", - высказалась Сыздыкова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1971192-nikogda-ne-budu-miritsya-s-hamstvom-karina-syzdykova-rasskazala-o-heyte-ot-podpischikov-video/