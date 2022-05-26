"Я настолько, оказывается, лох": Айым Сейтметова едва не стала жертвой мошенников (видео)

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Актриса Айым Сейтметова едва не стала жертвой мошенников. Она была уже готова поверить им и выполнить их требования, однако ее остановил от необдуманных действий супруг, передает NUR.KZ.

Историю Айым рассказала в своем Instagram.

"Недавно со мной произошла очень неприятная ситуация. Я была на работе, и тут мне звонит незнакомый неизвестный номер. Я беру трубку и там представляется женщина, что она якобы из МВД. И рассказывает мне о такой ситуации, что кто-то якобы пытается взять кредит на мое имя. Разумеется, она говорила очень грамотно. Так быстро стелила по всяким статьям с этим терминами, что я реально поверила ей. Она мне сказала "повисеть" на линии, а она якобы соединит меня с Нацбанком Казахстана и со старшим менеджером, который мне в дальнейшем все объяснит", - вспоминает артистка.

По ее словам, женщина действительно переключила ее на какого-мужчину.

"Он тоже мне объяснил ситуацию, сказал, что нужно делать для того, чтобы этого не случилось. Он сказал, что мне нужно будет подъехать в отделение банка и написать, что я не знаю этого человека. И еще он сказал, чтоб я об этой ситуации никому не говорила. Нельзя рассказывать, потому что сейчас якобы ведется расследование, и по закону я не имею права, пока идет следствие, рассказывать об этой ситуации третьим лицам", - поведала знаменитость.

Айым призналась, что очень плохо знает закон.

"Да, это моя уязвимая сторона, и я просто согласилась. Знаете, вроде кредит берут на мое имя, но такое чувство, как будто меня вот сейчас в тюрьму посадят, заберут и все. Я залетаю домой и рассказываю всю эту ситуацию Талге с такими глазами: "Все, я не должна была тебе рассказывать, но я тебе расскажу", - посмеялась актриса.

Супруг Сейтметовой сразу понял, что она имела дело с мошенниками. Он решил позвонить на тот номер, с которого ей поступил звонок.

"Мы звоним на эти номера, поднимают обычные люди. Эти люди вообще в шоке, они думают: "А как это так, через наши номера звонят?". Я настолько, оказывается, лох. Что я хочу этим сказать? Таких людей, как я, очень много. И они так, оказывается, грамотно орудуют, что ты просто веришь этому. Если честно, мне даже страшно представить, что могло бы случиться, если б я в итоге поехала туда. Поэтому, ребята, пожалуйста, будьте осторожны", - призвала она подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1971071-ya-nastolko-okazyvaetsya-loh-ayym-seytmetova-edva-ne-stala-zhertvoy-moshennikov-video/