Вику Боню с усами и клатчем с надписью о войне выгнали с Каннского фестиваля (фото, видео)

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Викторию Боню выгнали с Каннского фестиваля. Звезда выбрала для красной дорожки костюм, похожий на мужской смокинг, а также прилепила себе усы. В руках она держала клатч, надпись на котором затрагивала тему войны, передает NUR.KZ.

Боня пожаловалась на произошедшее в своем Instagram и показала, как нарядилась для фестиваля.

Она надела смокинг с бабочкой, туфли на шпильке, а также прилепила себе густые усы в стиле пирата Джека-воробья из фильма "Пираты Карибского моря". В руках у знаменитости был черный клатч с надписью "войны не было бы, если бы мужчины могли рожать".

"Сегодня меня попросили удалиться с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Так как я законопослушный гражданин, то я ушла! Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой! Мне сказали, что если я выйду так к прессе, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти фотографам. Но я оставлю это здесь, потому что мое сообщение сегодня было от всех женщин! Женщина ответственна только за мир в этом мире!" - заявила телеведущая.

Вика отметила, что создавала свой образ заранее.

"А пока я прошу вашей поддержки!" - написала она.

Подписчики Бони отметили, что ее поступок был очень смелым.

"Мне кажется, это очень правильное сообщение! Мне непонятно, почему тебя не пропустили! Так как если бы мужчины рожали, они бы не отправляли своих детей воевать, понимая, насколько сложно выносить 9 месяцев, родить, а потом воспитать!", "Вика, очень оригинально", "Очень смело", "Да, только женщина может понять всю ценность человечной жизни, выносив ребенка, воспитав его. Война бессмысленна!" - написали они.

Ранее Боня и Собчак устроили публичную ссору из-за Каннского фестиваля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1970533-viku-bonyu-s-usami-i-klatchem-s-nadpisyu-o-voyne-vygnali-s-kannskogo-festivalya-foto/