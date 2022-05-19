Боня и Собчак устроили публичную ссору из-за Каннского фестиваля

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Виктория Боня посетила Каннский фестиваль, что вызвало насмешку Ксении Собчак, которая принялась язвить по поводу отношения к ней фотографов. В ответ Боня молчать не стала и тоже высмеяла саму Ксению, передает NUR.KZ.

Вика посещает Каннский фестиваль на протяжении последних десяти лет и всегда с нетерпением ждет его. Для своего выхода в этот раз она выбрала платье глубокого синего цвета от французского модельера Кристофа Гильермо. Наряд был по достоинству оценен ее поклонниками.

Однако посещение Боней фестиваля вызвало насмешку Ксении Собчак, которая опубликовала фото Виктории в своем Telegram-канале.

"Смотрим на фотографов", - посмеялась Ксения.

На запечатленном кадре фотографы стоят за спиной Бони и смотрят в другую сторону, не пытаясь ее сфотографировать.

Боня не стерпела насмешки Ксении и высказалась на этот счет в своем Instagram.

"Для Собчак тяжело даются любые мои выходы на самые престижные мероприятия мира сего. Моя подруга Ксения все никак не успокоится, мол, если фотографы сзади на меня не смотрят, значит это позор. Дорогая, поясню тебе и таким же, как ты, там работа идет на секунды и такие фото есть у многих звезд из Голливуда", - высказалась Виктория.

Story Виктории Бони. Скрин: instagram.com/victoriabonya

"Упс, а тут Джулианна Мур, в этот же день и на той же дорожке. А сзади фотографы тоже заняты своим делом. А ведь она снималась в этом фильме! Собчак, ты чего ее не поставила в свою "телегу"? Смешно читать подобные пуки в мою сторону, потому что есть фотобанк, который говорит сам за себя. Давайте заглянем туда и сразу все станет ясно. А еще найдем фото Собчак с Каннского, там точно есть над чем посмеяться", - заявила телеведущая.

Джулианна Мур. Скрин: Getti Images/instagram.com/victoriabonya

"Анатольевна, ты же вроде умная баба, смотрим на фотографов, которые сделали 2400 с лишним фото за мои появления на различных международных мероприятиях. В следующий раз хотя бы скрой свою неприкрытую зависть в мой адрес, не то неловко за тебя уже", - добавила Боня.

Она добавила, что не первый год разные люди пытаются ей приписать образ "самозванки, которая везде лезет через забор, которую никуда не пускают".

Виктория Боня. Скрин: Getti Images/instagram.com/victoriabonya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1969991-bonya-i-sobchak-ustroili-publichnuyu-ssoru-iz-za-kannskogo-festivalya/