Стримеры из Twitch зарабатывают на суде "Депп против Херд"

Джонни Депп. Кадр из видео: YouTube/Johnny Depp

Стримеры из Twitch зарабатывают деньги и набирают подписчиков, комментируя суд над актрисой Эмбер Херд, которую обвиняет в клевете ее бывший муж, голливудский актер Джонни Депп. Стримеры говорят, что благодаря их деятельности молодые зрители смогут больше узнать о том, как работает судебная система США и задуматься о таких вопросах, как домашнее насилие и абьюзивные отношения, передает The Washington Post.

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Один из самых известных англоговорящих стримеров Феликс «xQc» Ленгьел собирает на своих трансляциях до 100 тысяч подписчиков. Вместе с ним они смотрят прямые включения из зала суда, в котором проходят заседания по делу «Депп против Херд». И Ленгьел, и его подписчики находятся в одинаковой позиции наблюдателей. Они наблюдают за развитием дела и комментируют происходящее в режиме реального времени. Суд с участием актеров стал резонансным событием в Сети. Нарезки видео с трансляций заседаний очень популярны в TikTok, но именно в Twitch собирается самая активная аудитория, заинтересованная в этом процессе.

"Благодаря нашим трансляциям люди узнают больше об американской системе правосудия. Они слушают показания свидетелей, начинают анализировать происходящее и делают выводы. Бесспорно, это также развлекательный контент. Люди обсуждают реакции Эмбер Херд и ее мимику. Спорят о том, наигранно ли ее страдание", — говорит стример по имени Моника.

Другой стример, Эрика «Боз» Бозман, говорит, что с помощью трансляций некоторые люди впервые обращают внимание на серьезные проблемы, о которых они ранее даже не задумывались. Например, на то, что женщины тоже могут проявлять жестокость в отношениях и быть источниками насилия.

Критики Twitch говорят, что подобные трансляции являются лишь проявлением человеческой природы. По их словам, людям всегда нравилось смотреть на публичные обезглавливания и сожжение ведьм на костре. Другим же всегда хотелось на этом заработать. Именно этим сейчас и занимаются стримеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1968355-strimery-iz-twitch-zarabatyvayut-na-sude-depp-protiv-herd/