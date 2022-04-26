"Никто не заслуживает такой жизни": Джонни Депп рассказал об отношениях с экс-супругой Эмбер Херд

Джонни Депп. Кадр из видео: YouTube/Johnny Depp

Голливудский актер Джонни Депп дал очередные показания в суде по делу о клевете против бывшей супруги актрисы Эмбер Херд, передает CNN.

Судебный процесс начался 11 апреля. И, как ожидается, продлится шесть недель.

Адвокат Херд спросил у Деппа, была ли актриса единственной "жертвой" его пристрастия к алкоголю.

"Сэр, если у кого-то и были проблемы с моим пьянством в любой момент моей жизни, так это у меня. Единственный человек, которого я оскорбил в своей жизни, - это я сам", - ответил актер.

Близкие к концу их супружеской жизни отношения Депп назвал "ужасными".

"Никто не заслуживает такой жизни", - заявил он.

В суде также были показаны текстовые сообщения, в которых актер писал непристойные вещи о Херд.

Депп пояснил, что всегда справлялся с неприятными ситуациями, используя юмор. Сами сообщения он назвал "отсылкой к Монти Пайтону" (комедийный скетч-сериал одноменной комик-группы).

Депп подал в суд на Херд после выхода статьи в 2018 году на The Washington Post, где она назвала себя "общественным деятелем, представляющим домашнее насилие".

Имя Деппа в статье не упоминалось. Хотя сам актер утверждает, что это стоило ему карьеры.

Теперь Депп требует от Херд компенсации в размере 50 млн долларов.

Пара познакомилась в 2009 году. Были женаты в период с 2015 по 2016 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1966784-nikto-ne-zasluzhivaet-takoy-zhizni-dzhonni-depp-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-eks-suprugoy-ember-herd/