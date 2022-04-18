"Тебе так интересна моя постель?": Бородина и Омаров устроили публичный скандал

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина и ее бывший супруг Курбан Омаров устроили публичную перепалку. Телеведущая обвинила экс-возлюбленного в неблагодарности, а тот упрекнул ее в связи с его бывшим другом, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Ксения, которую бывший муж часто обвиняет в связи с его бывшим другом, высказалась перед 18 миллионами подписчиками. Поклонники сразу поняли, что теледива обратилась к Курбану Омарову.

"Я считаю, что самым неблагодарным людям удача никогда не улыбнется! Людям, которые только за счет других всю жизнь хоть что-то собой представляли! У тебя аккаунт на 4 миллиона, который сделала я! Теперь плыви сам в этой дырявой лодке и скажи спасибо, что я была в твоей жизни.

Спасибо за дочь скажи, за воспитание, за вклад в нее и развитие. Потому что твои копейки и игрушки — это не воспитание. Я молчу год ради нее. Тебе так интересна моя постель? Я тебя выгнала из нее год назад! Прекрати меня обсуждать, это выглядит странно", - разгневанно написала она.

Бородина также заявила, что поливание грязью - это не мужской поступок.

"Мне пишут с поддержкой люди из Дагестана, Чечни, Кавказ весь пишет, это же не мужская история так поступать, там же так не принято. Я ошибаюсь? Если у меня есть к кому-то претензии, я решаю это с человеком напрямую. А ты устраиваешь клоунаду, чтобы поднять свои охваты, потому что сегодня - это единственный способ твоего пропитания! Мужчина стоит столько, сколько стоят его слова. Ты бесплатный", - высказалась Ксения.

Молчать в ответ на такие обвинения Курбан Омаров не стал. Свой комментарий он выложил в Stories собственного Instagram.

"Есть твоя постель, и есть мой бывший друг Трофим. Я никогда тебя не обсуждал, и в принципе эта темя низка, но у меня есть вопросы к бывшему лучшему другу, на которые он должен ответить. Он, а не ты.

Спасибо за дочь и за вклад в ее развитие, когда ты бываешь дома. И спасибо за то, что ты подтвердила, что твоя постель и есть мой лучший друг. Думаю, теперь всем все стало ясно и тема закрыта! И я не буду писать, что мне про тебя пишет Кавказ. В твоей ситуации там помощи просить не стоит", - заявил бывший муж Бородиной.

Story Курбана Омарова. Скрин: instagram.com/zimamoscow

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1965493-tebe-tak-interesna-moya-postel-borodina-i-omarov-ustroili-publichnyy-skandal/