"Сколько девочек сами виноваты": Бородина о женщинах, пострадавших от мужчин на свидании

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина высказалась в адрес девушек, которые соглашаются приезжать домой к незнакомцам на первом свидании. Телеведущая заявила, что такие дамы сами виноваты, что с ними поступают плохо, передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале теледива написала пост, в котором выразила свое негодование из-за поведения некоторых женщин.

"Читаю в "Телеграме" один канал про мужиков, с которыми на стоит связываться, типа рынка шкур, только про мужиков. Очень полезно, конечно, но сколько девочек сами виноваты в том, что с ними так поступили. Девочки, вы в первую ночь едете к мужикам незнакомым домой, садитесь к ним в машину, говорите свой адрес. Ну вот как?! Мужику из "Тиндера". Вы серьезно?! Сейчас не про мораль, а про безопасность!" - с негодованием высказалась Ксения.

По словам Бородиной, первые встречи с мужчиной обязательно должны быть в публичных местах: в ресторане, кафе, парке, где много народа.

"А потом пишете жалобы, что, когда вы спустились к нему в машину, он сразу начал лезть целоваться. Я понимаю, что в нашем веке ситуация со знакомствами сложная и все, как правило, знакомятся через интернет, но думайте, пожалуйста, о себе", - посоветовала телеведущая.

Подписчики Бородиной принялись активно комментировать ее пост.

"Не знакомлюсь в Интернете, попа дороже знакомств в Интернете", "Не разу не знакомилась на сайте знакомств", "Согласна, Ксения. Мною все правила приличия были соблюдены. Закончилось все свадьбой и детьми", "Да, о безопасности многие забывают. Эмоции, чувства затуманивают бдительность", "Зависит все от девушки, мозги надо иметь", - согласились многие с Ксенией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1964750-skolko-devochek-sami-vinovaty-borodina-o-zhenschinah-postradavshih-ot-muzhchin-na-svidanii/