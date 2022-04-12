"Это не половой орган": Гульнару Сильбаеву захейтили за публичное кормление грудью (видео)

Гульнара Сильбаева. Фото: instagram.com/naarah_s

Актрису Гульнару Сильбаеву захейтили за видео, на котором она кормит своего сына грудью. КВН-щица в ответ высказалась в поддержку кормящих мам, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Гульнара опубликовала видео, на котором кормит сына грудью во время поездки в машине. Кадры она подписала хештегом Normalize breastfeeding (нормализация грудного вскармливания).

В ответ актриса получила оскорбительные сообщения от хейтеров, потребовавших от нее "прилично себя вести в священный месяц".

"Кормить грудью - это нормально! Кормить грудью в общественном месте тоже нормально!" - заявила в ответ знаменитость.

Она также задалась вопросом, почему этот процесс часто вызывает у людей неприятие.

"Это происходит из-за сексуализации женской груди и сексуальной объективации женского тела. Грудь в современном понимании общества - это орган, созданный для секса, для удовлетворения мужчины. Об этом кричит реклама, это мы видим в кино, не говоря уже о порнографии. Образ "грудь - это секс" прочно сидит в голове настолько, что когда люди видят, что женщина кормит грудью, у них возникает диссонанс: "Как она может?" - прокомментировала Сильбаева.

Гульнара подчеркнула, что кормление грудью - это "способ, которым младенец питается и общается с матерью".

"Пора запомнить несколько вещей. Грудь - это не половой орган. Маленькие дети не могут отложить свои потребности и "потерпеть до дома". Мамы не могут торчать все время дома или прятаться в "резервациях". Поймите, что младенцы едят очень часто и иногда единственный способ успокоить - дать грудь. Это не прихоть матери - кормить в общественном месте", - продолжила объяснения актриса.

Высказалась она и о специальных накидках, которые некоторые кормящие используют, чтобы спрятать грудь и ребенка от посторонних глаз.

"Накидки на голову - неприятная вещь, они неудобны ни детям, ни мамам. В них душно и неприятно. И если ребенок сильно голоден, а ему на голову накидывают тряпку, он может сильно расплакаться. Тем более, что при сосании ребенок активно работает, ему нужен кислород. Прикрывать голову ребенка во время кормления нельзя!" - убеждена молодая мать.

Гульнара привела в пример, как с этим дела обстоят в западных странах.

"На Западе право женщин кормить в публичных местах зафиксировано юридически: соответствующие дискриминационные законы действуют в большинстве стран Европы, Великобритании, Австралии, США и Канаде. Это значит, что человек, порицающий или мешающий публичному кормлению грудью, может предстать перед судом и, вероятнее всего, решение суд примет не в его пользу. Нам нужен такой закон, видимо", - озвучила свое мнение актриса.

Она добавила, что опубликовала видео кормления для того, чтобы поддержать матерей.

"Чтобы не страдали дети и те женщины, которые не могут за себя постоять. Кормление в общественном месте должно стать нормой", - резюмировала Сильбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1964621-eto-ne-polovoy-organ-gulnaru-silbaevu-zaheytili-za-publichnoe-kormlenie-grudyu-video/