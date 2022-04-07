"Жаль, если муж не позволяет себе шлепнуть вас": Джазильбекова отчитала "уятменшу"

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Актриса Аружан Джазильбекова отчитала подписчицу, упрекнувшую ее из-за фото и видео. Девушка возмутилась из-за фотографий знаменитости в бассейне и ее походов в баню, передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram Джазильбекова выложила комментарий от одной из подписчиц.

"Что-то вы погнали? То голая тень, то зад в бассейне, то шлепок в зад, то в общественную баню с веником. Не превращайтесь в очередную мымру!" - заявила пользовательница соцсети.

В ответ Аружан молчать не стала, дав понять, что ее фотографии - это ее личное дело.

"Даже если я была бы голой на фото, какая вам разница? Заблокируйте меня и держите своих мужей, детей, родителей от моего аккаунта подальше. Вот и все решение.

P.S.: мне очень жаль, если ваш муж/любимый человек не позволяет себе иногда шлепнуть вас по попе. Правда жаль. Попробуйте. Про бассейн и баню я вообще молчу. Просто любопытно, в каком таком мире вы живете, раз вам нельзя быть в купальнике в бассейне и нельзя ходить в баню?! Опять-таки жаль", - высказалась актриса.

При этом она показала галерею снимков на телефоне, продемонстрировав, что фотографии с тенью, которые подписчица назвала "голыми", вовсе таковыми не являются - на них Аружан одета в топ и джинсы-скинни.

Story Аружан Джазильбековой. Скрин: instagram.com/arujazz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1963869-zhal-esli-muzh-ne-pozvolyaet-sebe-shlepnut-vas-po-pope-dzhazilbekova-otchitala-uyatmenshu/