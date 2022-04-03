Брат Бориса Моисеева заявил о его исчезновении

Борис Моисеев. Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Брат известного российского певца Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, заявил об исчезновении звезды. Следом он обвинил в этом концертного директора знаменитости Сергея Гороха.

Как пишет "Московский комсомолец", Толкач выдвинул свои обвинения в эфире программы "Ты не поверишь" на канале НТВ.

По версии брата певца, концертный директор буквально сживает со свету Моисеева. Маркс также заявил, что сначала Горох присваивал гонорары артисты, а теперь якобы отправил знаменитость в дом престарелых или запер в закрытом помещении.

"Я считаю, что надо подключать органы безопасности и полицию. Надо разыскать, где находится Борис", - сказал он.

По данным Толкача, озвученным в эфире, Моисеев больше не числится собственником своей квартиры. Кроме того, он пожаловался, что концертный директор отказывается передавать трубку телефона брату для разговора.

Сергей Горох в рамках той же передачи ответил, что Борис Моисеев никуда не пропал, просто иногда не отвечает на телефонные звонки.

"Я не постоянно с ним нахожусь, я прихожу раз в день", - отметил директор.

Он добавил, что примадонна Алла Пугачева смогла дозвониться до Моисеева.

Также мужчина заверил, что никто не желает сделать известному артисту ничего плохого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1963295-brat-borisa-moiseeva-zayavil-o-ego-ischeznovenii/