Айсауле Бакытбек лишили водительских прав за пьяную езду

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек рассказала, как ее лишили водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Блогерша пообещала, что больше никогда не сядет за руль в алкогольном опьянении, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айсауле предложила подписчикам рассказать, какие слухи они слышали о ней.

Один из поклонников спросил, правда ли, что она, будучи пьяной, лишилась права водить авто. В ответ блогерша призналась, что такое действительно случилось.

"Это правда. Искренне верю в то, что таким образом Бог уберег меня от больших проблем, ведь все случается не зря. Я ошиблась, понесла наказание в полной мере, и самое главное - поняла, что никогда больше не сяду выпившая за руль, что бы ни случилось (а в ту ночь действительно случилось что-то не очень хорошее). Вы могли так никогда об этом и не узнать, если бы не моя радикальная позиция относительно взяток", - честно рассказала молодая мать.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Остальные слухи об Айсауле оказались, по ее словам, неправдой.

Так, бизнесвумен опровергла слухи о том, что она употребляла наркотики, курит сигареты, делала аборт, разводилась с мужем, встречалась с Али Окаповым и прибегала к пластическим операциям - например, блефаропластике, ринопластике или операции по уменьшению груди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1960696-aysaule-bakytbek-lishili-voditelskih-prav-za-pyanuyu-ezdu/