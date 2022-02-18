Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу части бизнеса россиянину

Анджелина Джоли. Фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images

Бывший супруг Анджелины Джоли актер Брэд Питт подал на нее в суд, передает TMZ.

Голливудская звезда Брэд Питт узнал, что экс-супруга Джоли обманула его и продала свою долю их совместного бизнеса - винодельни во Франции - олигарху из России. Брэд намерен расторгнуть эту сделку, поэтому подал в суд на бывшую жену.

Пара приобрела винодельню Chateau Miraval во французском Коррене еще в 2008 году. И за все это время, по словам Питта, он вложил в нее огромное количество времени и денег, чтобы сделать успешной.

Актер заявил, что дал свое согласие на продажу доли Анджелины, когда узнал о ее намерении в прошлом году. Но сразу дал понять, что потенциального покупателя они должны одобрить вместе. Однако экс-супруга намеренно скрывала условия сделки и без согласия Питта ее доля перешла компании российского олигарха Юрия Шефлера.

Теперь актер хочет расторгнуть их сделку через суд, попутно добившись возмещения ущерба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1956712-bred-pitt-podal-v-sud-na-andzhelinu-dzholi-za-prodazhu-chasti-biznesa-rossiyaninu/