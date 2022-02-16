"Люди строят из себя жертву": Бузова и Бородина устроили публичный скандал в соцсети

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ольга Бузова и Ксения Бородина устроили публичные разборки и высказали свои претензии в соцсети, обвинив в предательстве друг друга.

В последнее время звезды часто используют социальные сети для того, чтобы высказать свое нелестное мнение о ком-то из коллег.

В паре Бузова-Бородина перепалку начала Ольга. В своем Instagram она ответила подписчику, общается ли с Ксенией.

"Я всегда к Ксюше относилась с уважением как к коллеге, потому что я профессионал и мне знакомо такое понятие, как коллегиальная этика. Чего не скажешь, к сожалению, о ней. За 17 лет совместной работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной. И уж очень активно в своих социальных сетях. Но это ее выбор, каждый живет так, как считает нужным.

Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она знает, что его приглашение в шоу было просто местью мне за мой уход из него. Она хотя бы этически, по-женски, понимая и зная, как это расставание далось тяжело мне, могла бы написать сообщение об этом. Просто предупредить по-человечески. Но она решила по-другому. Люди быстро забывают все хорошее", - пожаловалась Бузова.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Бородина в ответ молчать не стала.

"Обожаю", когда люди строят из себя жертву. Все кругом г*вно, они святые. Ты забыла написать, как всю дорогу говорила всем продюсерам, что хочешь вести одна программу, что тебе никто не нужен", - высказалась Ксения.

Она также заявила, что с Ольгой никому не было комфортно работать.

"Задай себе вопрос, почему. Хотя тебе все всегда помогали, особенно Влад, а ты вечно его унижала, всем ставя условия, что работать хочешь без него в кадре! Ты же святая!" - возмутилась Бородина.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1956424-lyudi-stroyat-iz-sebya-zhertvu-buzova-i-borodina-ustroili-publichnyy-skandal-v-sotsseti/