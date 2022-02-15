"Не ищите целлюлит на чужой попе": Бородина ответила на слухи о своей пластике

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина призналась, что ей надоели слухи о ее пластических операциях и других косметических вмешательствах. Она посоветовала хейтерам работать над собой, а не искать целлюлит на чужих ягодицах, передает NUR.KZ.

Свое негодование по поводу таких разговоров телеведущая вылила в Instagram.

"Ребят, не обижайтесь, но меня эта тема немного зае**ла. Если вы считаете, что я вам тут вру, то тогда нет смысла быть со мной. Я сто раз говорила, что операции на грудь обсуждать не буду и имею на это полное право.

Во всем остальном, что касается волос, губ и так далее, зачем мне вам врать? Какой в этом смысл? Типа у меня все натуральное? Так я не скрывала никогда, что хожу к косметологу, но не делаю филлеры и нити, у меня свой подбородок (хоть пишут, что вшила). Я что, ненормальная, шить себе подбородок?", - высказалась Ксения.

Знаменитость заверила подписчиков, что зубы у нее свои, а волосы она не окрашивает уже на протяжении трех лет.

"Что еще от меня надо, не пойму? Вы сравниваете фото 500 лет назад и сейчас, так 15 лет прошло! Работайте над собой, а не ищите целлюлит на чужой попе. У меня все", - посоветовала Бородина.

Звезда также заявила, что не собирается исправлять ассиметрию своих губ.

"Идеальных людей не бывает", - отметила телеведущая.

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1956223-ne-ischite-tsellyulit-na-chuzhoy-pope-borodina-otvetila-na-sluhi-o-svoey-plastike/