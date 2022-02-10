"Я контрабандист": Моргенштерну грозит 1,5 млн рублей штрафа из-за татуировки в виде конопли

Алишер Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна вновь завели дело о пропаганде наркотиков. Причиной стала его татуировка в виде "растения, похожего на коноплю", передает NUR.KZ.

Об этом рассказал сам музыкант в своем Instagram.

"Мой день начался с нового дела о пропаганде наркотиков. В песнях они так ничего и не нашли. Они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. Целый совет ботаников, ну, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою грудь и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Это что получается? Этой татуировке пять лет, и я пять лет через все границы мира возил наркотики? Я контрабандист", - заявил Моргенштерн.

Он также выдал шутку на эту тему.

"Ладно, хоть хватило ума пистолет на себя не набить, а то впаяли бы незаконный оборот оружия. Ой, ладно, всем большое спасибо, кто это дело завел, очень подняли настроение. Обнял. Люблю", - высказался рэпер.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении Моргенштерна действительно возбудили дело о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. При этом музыкант свою вину не признал.

"Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю", - заявил источник.

Специалисты определили в клипах рэпера "множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств, а также побуждающие интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению".

Речь идет о трех клипах: "Новая волна", El problema и Yung Hefner.

Ситуацию прокомментировал и адвокат Алишера Сергей Жорин.

"Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики.

Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд", - уверен юрист.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1955423-ya-kontrabandist-morgenshternu-grozit-15-mln-rubley-shtrafa-iz-za-tatuirovki-v-vide-konopli/